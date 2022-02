O Κέιντ Κάνινγκχαμ ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του νέου τουρνουά του των Rising Stars βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει στην νίκη.

Η Team Barry ήταν εκείνη που κατάφερε να επικρατήσει της Team Isiah στον τελικό του Rising Stars για το All Star 2022 και φτάνοντας πρώτη στους 25 πόντους να πάρει τον τίτλο της πρωταθλήτριας.

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ, No1 draft pick του περασμένου καλοκαιριού και rookie αστέρι των Ντιτρόιτ Πίστονς, είχε σημαντική συμβολή σε αυτή την επιτυχία και αναδείχθηκε ο MVP του τουρνουά. Συνολικά και στις δύο αναμετρήσεις που κλήθηκε να δώσει η ομάδα του, σημείωσε 18 πόντους |(7/13 σουτ εντός παιδιάς) με 9 ασίστ και 7 ριμπαόυντ, ενώ ως highlight ήταν το τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα του τελικού που έδωσαν την ώθηση για την νίκη.

Από το Κλίβελαντ, ο Κάνινγκχαμ βγαίνει κερδισμένος και θα επιστρέψει στο Ντιτρόιτ τόσο με το μετάλλιο όσο και με το τρόπαιο του MVP.

BREAKING: CADE CUNNINGHAM IS THE 2022 ‘RISING STARS’ MVP!



📊 18 PTS, 9 AST, 7 REB, 7/13 FGM, Dagger Three in G2, 2 WINS



We see you, Cade! 💪 pic.twitter.com/EVaMJsLAip