Η Team Barry πέρασε νικηφόρα τα εμπόδια που βρέθηκαν μπροστά της και κατάφερε να σηκώσει το τρόπαιο του ολοκαίνουργιου Rising Stars Challenge επικρατώντας στον τελικό με 25-20 της Team Isiah.

Ήταν γνωστό πως το Rising Stars Challenge θα παρουσιαστεί ανανεωμένο καθώς το τουρνουά θα περιλάμβανε 4 ομάδες των 7 παικτών και μέσα από τρία ματς θα μπορούσε να αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής. Συνολικά 28 παίκτες πήραν μέρος στα παιχνίδια και συγκεκριμένα 12 rookies, 12 δευτεροετείς και 4 παίκτες της G-League.

Η Team Barry ήταν εκείνη που κατάφερε να φτάσει πρώτη τους πόντους που θα έδιναν την νίκη και σήκωσε το τρόπαιο μπροστά στο κοινό του Κλίβελαντ. Στον μεγάλο τελικό αντιμετώπισε την Team Isiah,η οποία και προηγήθηκε 18-12 για να ακολουθήσει 8-0 σερί της... μπλε ομάδας και να πάρει κεφάλι στο σκορ (20-18).

Η συνέχεια ήταν απλή... και εντυπωσιακή με τον Κέιντ Κάνινγκχαμ να ευστοχεί σε clutch τρίποντο για να δώσει αέρα 4πόντων με τον Βάγκνερ να «σφραγίζει» το τρόπαιο με εύστοχη βολή για το 25-20.

Cold. Blooded. Cade.



After 13 points in Game 1...Cade Cunningham knocks down the clutch triple to bring Team Barry to within 1 point of winning #CloroxRisingStars on TNT! pic.twitter.com/mgNpEk7THo February 19, 2022

Κάνινγκχαμ, Μόμπλεϊ και Τέιτ είχαν από 5 πόντους, ενώ από την άλλη ο Ατσούα οδήγησε την ομάδα του έχοντας 12 χωρίς ωστόσο ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Οι ημιτελικοί

Προκειμένου να φτάσουν σε θέση να διεκδικήσουν το βραβείο, οι δύο ομάδες ξεπέρασαν τα εμπόδια των αντιπάλων τους στους ημιτελικούς. Εκεί, για την πρόκριση απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να φτάσεις τους 50 πόντους.

Πρώτη η ομάδα του Αϊζάια Τόμας επικράτησε του συνόλου του Ουόρθι κυριολεκτικά... στο νήμα, αφού το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 50-49. Ο Ντέσμοντ Μπέιν ήταν εκείνος που έβαλε την τελική υπογραφή μετά από εύστοχες βολές, ενώ ο Μπέι ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους νικητές με 16 πόντους. Για τους ηττημένους, ο Γκριν σκόραρε 20 και ο Σαγκς 16.

"Desmond Bane with ice in his veins!"



This #CloroxClutch free throw sends Team Isiah to the final round of #CloroxRisingStars on TNT pic.twitter.com/88ogiestxd February 19, 2022

Στον δεύτερο ημιτελικό η ομάδα του Μπάρι νίκησε την αντίστοιχη του Πέιτον περίπου στο ίδιο σκηνικό. Ο αγώνας ήταν δεν είχε μεγάλες διαφορές και οι δύο τους πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ. Ο Τέιτ με 4 συνεχόμενους πόντους ήταν εκείνος που έδωσε την πρόκριση στους - όπως αποδείχθηκε- πρωταθλητές (50-48).

Για την Team Payton 12 πόντους είχε ο ΜακΝτάνιελς, ενώ Μόμπλεϊ και Κάνινγκχαμ ηγήθηκαν της Team Barry με 13.