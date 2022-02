Ο Ενές Καντέρ προτάθηκε από ένα μέλος του νορβηγικού Κοινοβουλίου για το Νόμπελ Ειρήνης με αφορμή τον αγώνα του για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σε αντίθεση με τις απόψεις των επικριτών του και εκείνων που τον επιλέγουν για να πωλούν το προφίλ του επαναστάτη με αιτία, ο Ενές Καντέρ είναι ένας βαθιά συνειδητοποιημένος και μεθοδικός τύπος.

Δεν τον ενδιαφέρει η πολιτική ορθότητα στα λεγόμενά του. Τουναντίον, αγαπάει το μπάσκετ και τη φιλανθρωπία, έκανε πράξη το «αν δεν πιστεύει κανείς σε εσένα, πίστεψε εσύ στον εαυτό σου» και μάχεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο.

Έστω κι αν αυτό σημαίνει ότι θα σταθεί απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Μάικλ Τζόρνταν («τον ενδιαφέρουν μόνο οι πωλήσεις των παπουτσιών του») και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς («Δεν ξέρω αν είναι ενημερωμένος αλλά είμαι εδώ για να τον εκπαιδεύσω»).

Όπως, λοιπόν αναφέρει δημοσίευμα του «The Atlantic», ένα μέλος του νορβηγικού Κοινοβουλίου πρότεινε τον Καντέρ για το Νόμπελ Ειρήνης!

«Νιώθω τιμή και ταπεινότητα που έλαβε την υποψηφιότητα για το Νόμπελ Ειρήνης. Μερικές φορές το να πάρις θέση είναι πιο σημαντικό από τον επόμενο μισθό σου» ανέφερε στο Twitter ο Τούρκος σέντερ, ο οποίος θέλει να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να συναντήσει τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για το προσφυγικό και να παίξει μπάσκετ, όπως αποκάλυψε το Gazzetta στις 11/2.

I’m honored and humbled to received the nomination for the Nobel Peace Prize. @NobelPrize



Sometimes taking a stand is more important than your next paycheck.https://t.co/ZjAPiHUoaD