Μπέβερλι και Τρεντ κατάφεραν να πάρουν τεχνικές ποινές πριν καν αρχίσει το ματς.

Δεν γίνονται αυτά. Πατ Μπέβερλι και Γκάρι Τρεντ τζούνιορ έκαναν σαν τα κοκόρια πριν την έναρξη του ματς των Ράπτορς με τους Τίμπεργουλβς και δέχθηκαν τεχνική ποινή πριν το τζάμπολ. Σίγουρα οι προπονητές τους θα ήταν έξαλλοι με αυτό που έγινε, σε ένα ματς που τελικά επικράτησαν οι Καναδοί.

Δείτε τον καυγά του Μπέβερλι με τον Τρεντ

Pat Bev and Gary Trent Jr. got techs before the game even started 😅 pic.twitter.com/R1ZMKgAJhG