Ο Κρις Πολ παρέδωσε μαθήματα χειρισμού μπάλας κόντρα στους Κλίπερς.

Αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων χειριστών μπάλας στο ΝΒΑ και το απέδειξε για άλλη μια φορά. Ο Κρις Πολ εξέθεσε την άμυνα των Κλίπερς και ειδικά τον Μάρκους Μόρις με μια απίθανη ντρίμπλα του.

Την κάνει τη μπάλα... κομπολόι όποτε θέλει και όποιον και αν έχει απέναντι του. Οι Σανς πετούν στην 1η θέση του ΝΒΑ και ο CP3 θέλει σαν τρελός στο τέλος του δρόμου να πανηγυρίσει αυτό που τόσο του λείπει, το πρωτάθλημα.

This dribble move to the fadeaway by CP3 is SICK!



Watch the @Suns live on TNT pic.twitter.com/XnXq6flu4h