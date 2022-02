Κέβιν Ντουράντ και Τζέιμς Χάρντεν δεν είχαν τον ίδιο τρόπο σκέψης για την επίθεση των Νετς, με τον Μούσια να θέλει iso ball.

Η σπουδαιότερη ανταλλαγή των τελευταίων ημερών, οδήγησε τον Τζέιμς Χάρντεν στους Σίξερς (μαζί με Μίλσαπ) και τους Μπεν Σίμονς, Σεθ Κάρι και Αντρέ Ντράμοντ να μετακομίζουν στο Μπρούκλιν.

O Κέβιν Ντουράντ που απέφυγε τον «Μούσια» στο draft του All Star Game και προκάλεσε το νευρικό γέλιο του ΛεΜπρόν, στάθηκε στην αποχώρηση του Xάρντεν από τους Νετς, τονίζοντας πως πλέον υπάρχει ηρεμία στο Μπρούκλιν.

Σύμφωνα με το Bleacher Report, ΚD και Χάρντεν διαφωνούσαν για τον τρόπο επίθεσης των Νετς. Ο Ντουράντ αλλά και ο Στιβ Νας ήθελαν να γυρνάει η μπάλα στην επίθεση, ενώ ο Χάρντεν ζητούσε iso ball, καταστάσεις απομόνωσης που ευνοούν πάντα τους σταρ, αλλά δεν είναι καθόλου ομαδικά plays. Επιπλέον το staff του Μπρούκλιν παρατηρούσε πως ο Μούσιας έδειχνε ενοχλημένος όταν τα plays σχεδιαζόντουσαν για τον Ντουράντ.

