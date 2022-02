Ο Πασκάλ Σιάκαμ κάνει ματσάρες από τη στιγμή που έμαθε ότι δεν θα είναι στο All Star Game.

Στις 3 Φλεβάρη ανακοινώθηκαν οι αναπληρωματικοί του All Star Game και το όνομα του Πασκάλ Σιάκαμ δεν βρισκόταν μέσα σε αυτό. Αυτή η εξέλιξη φαίνεται πως τον πείσμωσε και μετά από αυτό απογείωσε το παιχνίδι του.

Ο φόργουορντ των Ράπτορς το πήρε προσωπικά, ,νευρίασε που δεν θα είναι στη γιορτή των κορυφαίων και το δείχνουν οι εμφανίσεις του.

Στα επόμενα 6 ματς, ο Σιάκαμ μετρά 29 πόντους, 10.3 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ, 64% εντός πεδιάς, 44% τρίποντα και το Τορόντο έχει ρεκόρ 5-1. Τον αγνόησαν, πείσμωσε και τα διαλύει όλα στο διάβα του.

Ένας παίκτης που είχε σπουδαίο ρόλο στο πρωτάθλημα του 2019 με τους Καναδούς, ο οποίος έπεσε λιγάκι τα επόμενα χρόνια και αμφισβητήθηκε έντονα, όμως πλεόν επέστρεψε στις top εμφανίσεις και έχει υπογράψει την... ανάσταση των Ράπτορς.

TRUE or FALSE: Pascal Siakam should have been a 2022 NBA All-Star, even if he was a replacement 🤔



On February 3, he was snubbed… and since (6 GP), he took it personally & has been dominating for Toronto!



📊 29.0 PPG, 10.3 RPG, 5.8 APG, 64.3 FG%, 44.0 3P%; TOR: 5-1 pic.twitter.com/o6shSyXFuT