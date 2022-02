O Tζοέλ Εμπίντ παίζει σαν... αφηνιασμένος για να πάρει το MVP που έχασε πέρυσι. Το Gazzetta γράφει για τον σταρ της Φιλαδέλφεια που φέτος τα θέλει όλα.

Οι Σίξερς ενώ ξεκίνησαν μουδιασμένα τη σεζόν λόγω της κατάστασης με τον Μπεν Σίμονς και τα τερτίπια του, έχουν βρει μια σταθερότητα και εντυπωσιάζουν το τελευταίο διάστημα.

Πλέον διεκδικούν θέση στην πρώτη 4άδα της Ανατολής και για αυτό υπεύθυνος είναι ο φοβερός και τρομερός Τζοέλ Εμπίντ που δεν σταματα να κάνει όργια.

Το Gazzetta υποκλίνεται στον ηγέτη της Φιλαδέλφεια που θέλει σαν τρελός το MVP που έχασε πέρυσι, ενώ στο πίσω μέρος του μυαλού του ξέρει καλά πως φέτος έχει μια μεγάλη ευκαιρία για να πάρει πρωτάθλημα και να αλλάξει το status του.

Joel Embiid with his first 40-point trible-double in franchise history since Wilt in 1968.



Who currently has the most 40-point games among active players? James Harden pic.twitter.com/tjFjD7TOgP