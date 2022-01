O Tζοέλ Εμπίντ είχε 50 πόντους κόντρα στους Μάτζικ, φτάνοντας σε μια ιστορική επίδοση

Στα καλύτερα του βρίσκεται ο Τζοέλ Εμπίντ και οι Μάτζικ το κατάλαβαν πολύ καλά. Ο Καμερουνέζος σέντερ που τα τελευταία χρόνια από αποτελεί εκ των κορυφαίων σέντερ της λίγκας, διέλυσε όλα κοντέρ απέναντι στο Ορλάντο..

Ο Jojo τελείωσε την αναμέτρηση με 50 πόντους και 12 ριμπάουντ σε μολις 27:03 λεπτά συμμετοχής, ενώ αγωνίστηκε μόλις για 58 δευτερόλεπτα στην 4η περίοδο. Αυτά είναι και τα λιγότερα λεπτά που χρειάστηκε κάποιος παίκτης για να έχει ματς με 50 πόντους και 10 ριμπάουντ από την σεζόν 1954-55.

Joel Embiid had 50 points and 12 rebounds in 27:03.



That's the fewest minutes played in a 50-point, 10-rebound game in the shot-clock era (since 1954-55).



h/t @EliasSports pic.twitter.com/qk4fROCWtT