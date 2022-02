O NτεΜάρ ΝτεΡόζαν... καθάρισε και τη Μινεσότα και πέτυχε επίδοση του GOAT Μάικλ Τζόρνταν.

Τη σεζόν της ζωής του κάνει ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, οδηγώντας τους Μπουλς από νίκη σε νίκη, ενώ θα είναι βασικός και στο All Star Game. Ο σταρ των ταύρων... εκτέλεσε και τους Τίμπεργουλβς, αφού το κοντέρ έγραψε 35 πόντους. Μάλιστα θέλησε να πικάρει τον Μπέβερλι που πήγε να τον προκαλέσει, αφού του είπε πως είναι πολύ μικρός για να τον μαρκάρει.

Με αυτό τον τρόπο ο... μάστορας του midrange shot, έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του Σικάγο με 35+ πόντους σε 4 σερι ματς. Φυσικά ο πρώτος που το είχε καταφέρει είναι ο Μάικλ Τζόρνταν το 1996.

Ο ΝτεΡόζαν έχει βάλει 45 πόντους στους Σίξερς, 38 στους Σανς, 36 πόντους στη Σάρλοτ και 35 στους... λύκους. Στις αναμετρήσεις αυτές οι ταύροι είχαν 2 νίκες και 2 ήττες.

Το Σικάγο κάνει όνειρα για σπουδαία πράγματα στα playoffs και ο ΝτεΡόζαν είναι αποφασισμένος να τα δώσει όλα για να φτάσει σε αυτό που του λείπει τόσο πολύ στην καριέρα του, το πρωτάθλημα.

DeMar DeRozan is the 2nd player in Bulls history with 4 straight 35-point games, joining Michael Jordan.



Jordan last did this in 1996. pic.twitter.com/4GMzZYUB9c