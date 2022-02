Ο Μπέβερλι θέλησε να εκνευρίσει τον ΝτεΡόζαν, αλλά ο παίκτης των Μπουλς δεν... μάσησε.

Για άλλη μια φορά ο Μπέβερλι θέλησε να μπει στο μυαλό του αντιπάλου του και να τον εκνευρίσει, αλλά τα κόλπα του δεν έπιασαν στον ΝτεΡόζαν. Ο ΝτεΜάρ που άρχισε να γελά, κατάφερε να πετύχει μπροστα του ένα όμορφο καλάθι και στη συνέχεια είπε να τον πικάρει. Του έκανε την κίνηση ότι είναι πολύ μικρός για να τον μαρκάρει, κάτι που δεν άρεσε στον Μπέβερλι.

Δείτε τι έγινε στη νίκη των Μπουλς

DeRozan hit the tough bucket on Pat Bev and let him know he's too small 😂🔥 pic.twitter.com/hA4Agxvkrq