Oι Λέικερς θα μπορούσαν να πάρουν τον Ουόλ, δίνοντας Ουέστμπρουκ, αλλά αρνήθηκαν.

Μπορεί οι Λέικερς να μην προχώρησαν σε κάποια κίνηση στην τελευταία μέρα της trade deadline εκεί όπου έκλεψε την παράσταση η ανταλλαγή Χάρντεν-Σίμονς, ωστόσο οι λιμνάνθρωποι θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει το ρόστερ τους.

Σύμφωνα με τον Chris Haynes, οι Ρόκετς πρόσφεραν στην ομάδα του Λος Άντελες τον Τζον Ουόλ και ένα μελλοντικό πικ πρώτου γύρου για να πάρουν τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, ωστόσο οι Λέικερς απάντησαν αρνητικά.

Όλα αυτά μετά από δημοσιεύματα που τονίζουν πως αρκετοί στο coaching staff των Λέικερς δεν έχουν και την καλύτερη άποψη για τον Russ, ο οποίος κάνει μία από τις χειρότερες σεζόν της καριέρας του στο θέμα της ευστοχίας και λαθών.

