ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ έφτιαξαν τις ομάδες τους (Team Lebron και Team Durant) για το All Star Game και το Gazzetta ζητά από τους αναγνώστες του να ψηφίσουν ποια θα νικήσει.

Κάτι παραπάνω από μια εβδομάδα μας μένει μέχρι το Αll Star Game του ΝΒΑ. Τα ξημερώματα της Παρασκευής οι δυο αρχηγοί, ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ δημιούργησαν τις ομάδες που θα μονομαχήσουν στη γιορτή των κορυφαίων.

Ο Βασιλιάς διάλεξε πρώτο όπως και τη σεζόν 2020-21, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ ο KD πήγε στην επιλογή Τζοέλ Εμπίντ.

Φυσικά για άλλη μια φορά άφησαν παραπονεμένο τον Τζέιμς Χάρντεν που εδώ και λίγες ώρες είναι παίκτης των Σίξερς, αποφεύγοντας τον «Μούσια» και προκαλώντας το νευρικό γέλιο του ΛεΜπρόν! Τελικά ο Χάρντεν έμεινε τελευταίος και πήγε αναγκαστικά στην Team LeBron.

