Ο Μάικ Μπατίστ τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές άνευ πληρωμής, για το επεισόδιο με φίλαθλο των Μαϊάμι Χιτ.

Το NBA τιμώρησε με δύο αγωνιστικές, άνευ πληρωμής, τον Μάικ Μπατίστ. Ο βοηθός στο προπονητικό τιμ των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς είχε επεισόδιο με φίλαθλο των Μαϊάμι Χιτ στο ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Το επεισόδιο συνέβη 15 δεύτερα πριν από το τέλος του αγώνα, στην ήττα των Ουίζαρντς με 121-100 από τους Χιτ. Η τιμωρία του άλλοτε σέντερ του Παναθηναϊκού ξεκινάει από το αποψινό ματς απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς.

The incident with a fan and the Wizards bench in which Harrell had to intervene: pic.twitter.com/IiNXUp7Z8x