Ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος βρίσκεται στο προπονητικό τιμ των Ουίζαρντς, λίγο έλειψε να πιαστεί στα χέρια με φίλαθλο πίσω από τον πάγκο της ομάδας.

Λίγο πριν από το τέλος του αγώνα Ουίζαρντς-Χιτ και ενώ η ομάδα του Μαϊάμι είχε «καθαρίσει» με την υπόθεση της νίκης, έλαβε χώρα ένα περίεργο περιστατικό στον πάγκο της Ουάσινγκτον.

Ξαφνικά, ο... γνώριμος των ελληνικών παρκέ από τη πολυετή θητεία του στον Παναθηναϊκό και νυν assistant coach στους Ουίζαρντς, Μάικ Μπατίστ, σηκώθηκε... αφηνιασμένος από τη θέση του και πήγε να ορμήσει στην εξέδρα.

Προφανώς κάτι θα ειπώθηκε που να εξόργισε τον Μπατίστ, αν και δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το τι ακριβώς συνέβη. Εκείνος που «έσβησε» τη φωτιά ήταν ο Μόντρεζλ Χάρελ, ο οποίος ηρέμησε τον «μπουλντόζα» πηγαίνοντας μαζί του στα αποδυτήρια της ομάδας.

Δείτε τι έγινε εστιάζοντας στον πάγκο των Ουίζαρντς

The incident with a fan and the Wizards bench in which Harrell had to intervene: pic.twitter.com/IiNXUp7Z8x