Ο Νίκολα Γιόκιτς οδηγεί τους Νάγκετς στην απευθείας συμμετοχή στα playoffs, τοποθετώντας τη βέρα του γάμου του στα παπούτσια του σε κάθε αγώνα του Ντένβερ!

Τον Οκτώβριο του 2020, ο Νίκολα Γιόκιτς παντρεύτηκε τη Ναταλία Μάτσεσιτς, με την οποία διατηρούσε δεσμό τα προηγούμενα επτά χρόνια. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη γενέτειρα του Σέρβου σέντερ, το Σόμπορ παρουσία αρκετών καλεσμένων, με τον Γιόκιτς να γνωρίζει την αποθέωση για τον χορό και το τραγούδι του.

Εξάλλου, ο βετεράνος φόργουορτν Ποπάι Τζόουνς, ο οποίος εκτελεί πλέον χρέη ασίσταντ κόουτς στους Νάγκετς, εξήγησε πρόσφατα πως αν είχε κόρη θα την έδινε στον Νίκολα Γιόκιτς αφού θα ήταν σε καλά χέρια!

Φέτος, λοιπόν ο ηγέτης των «Σβόλων» μετράει 25.8 πόντους, 13.6 ριμπάουντ και 7.9 ασίστ παίζοντας με τη... βέρα στα παπούτσια του! Συγκεκριμένα, ο Joker τοποθετεί τη βέρα του γάμου στα κορδόνια του παπουτσιού του, τηρώντας το γούρι σε κάθε αγώνα του Ντένβερ που έχει ρεκόρ 30-24 και βρίσκεται στην έκτη θέση της κατάταξης στη Δύση.

In questo video c'è tutto:

- eleganza balcanica

- fumo finto come alle feste delle medie

- trionfo di fisarmoniche

- un uomo che si era messo a dieta non per giocare meglio a basket ma per entrare nel vestito del matrimonio



Ieri Nikola Jokic si è sposato❤️



(📽️@skokomarko IG) pic.twitter.com/C0DYbiNmn8