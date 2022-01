Τζόουνς: «Θα ήθελα η κόρη μου να φέρει τον Γιόκιτς για γαμπρό»

Ο βετεράνος φόργουορτν Ποπάι Τζόουνς εκτελεί πλέον χρέη ασίσταντ κόουτς τους Νάγκετς και εξήγησε πως αν είχε κόρη, θα την έδινε στον Νίκολα Γιόκιτς αφού θα ήταν σε καλά χέρια!

Ο Ποπάι Τζόουνς έκανε καριέρα στα '90s και στις αρχές των '00s με τους Μάβερικς, Ράπτορς, Σέλτικς, Νάγκετς, Ουίζαρντς και Ουόριορς. Φέτος εντάχθηκε στο σταφ των Νάγκετς πλαισιώνοντας τον Μάικ Μαλόουν και έχει μόνο καλά λόγια να πει για τον Νίκολα Γιόκιτς.

«Αν είχα κόρη, θα ήθελα η κόρη μου να φέρει τον Νίκολα Γιόκιτς στο σπίτι και να πει "Γεια σου μπαμπά, αυτόν θέλω να παντρευτώ". Ξέρω ότι θα ήταν σε καλά χέρια!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βετεράνος φόργουορντ για τον Σέρβο που φέτος μετράει 26 πόντους, 14.1 ριμπάουντ και 7 ασίστ μ.ό. με τους «Σβώλους».

“If I had a daughter, I would want my daughter to bring Nikola Jokić home and say ‘Hey dad this is who I’m going to marry.’ I know she would be in good hands”



- Popeye Jones



(h/t @katywinge ) pic.twitter.com/efv5On0Mn9