Τα προβλήματα για τους Λος Άντζελες Λέικερς δεν λένε να σταματήσουν, με τη συμμετοχή των ΛεΜπρόν Τζέιμς και Ράσελ Ουέστμπρουκ στο ματς με τους Μπλέιζερς να κρίνεται αμφίβολη.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς υπολείπονται τεσσάρων νικών από την τελευταία θέση που οδηγεί στα playoffs. Και μακριά από την άχαρη διαδικασία του τουρνουά play-in.

Την ίδια στιγμή έχουν... αέρα πέντε νικών απ' τον ολοκληρωτικό αποκλεισμό. Η ομάδα που βρίσκεται εκεί είναι η αποψινή αντίπαλός τους, σε back 2 back αγώνα μετά από την ήττα στο Λος Άντζελες από τους Μιλγουόκι Μπακς του απίθανου Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς προσπαθούν να συνέλθουν μετά τις απανωτές ανταλλαγές που έκαναν τις τελευταίες 24 ώρες. Και οι Λέικερς θα διαπιστώσουν την τελευταία στιγμή αν μπορούν να υπολογίζουν στον ΛεΜπρόν Τζέιμς και στον Ράσελ Ουέστμπρουκ. Ο πρώτος έχει το γνωστό πρόβλημα με τις ενοχλήσεις στο γόνατο, ενώ ο δεύτερος πονάει στη μέση του.

Οι Λέικερς, λίγο πριν το διάλειμμα για το All Star Game, έχουν αρνητικό ρεκόρ, 26-29.

Lakers injury report update:



LeBron James (left knee) and Russell Westbrook (lower back tightness) are listed as questionable tonight.



Both will go through on-court work before the game to determine if they’ll play at Portland.