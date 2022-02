Η ανταλλαγή του Σι Τζέι ΜακΚόλουμ στους Πέλικανς, άφησε τους Μπλέιζερς με εννιά παίκτες για το αποψινό ματς κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ.

Τέλος εποχής για τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, με τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ να αλλάζει φανέλα μετά από 9 χρόνια. Μαζί του, στο δρόμο για τους Πέλικανς, αποχωρούν οι Λάρι Νανς και Τόνι Σνελ, αφήνοντας τους Μπλέιζερς με μόλις 9 διαθέσιμους παίκτες, ενόψει της αναμέτρησης με τους Ορλάντο Μάτζικ (05:00).

Η ομάδα απ' το Όρεγκον είναι με μόλις έναν παίκτη πάνω από το όριο που απαιτεί το ΝΒΑ για να μπορεί να αγωνιστεί μία ομάδα.

Οι εννιά διαθέσιμοι είναι οι: Άνφερνι Σίμονς, Μπεν ΜάκΛεμορ, Σι Τζέι Έλεμπι, Τζάστις Ουίνσλοου, Γιουσούφ Νούρκιτς, Ντένις Σμιθ Τζούνιορ, Τρέντον Ουότφορντ, Γκρεγκ Μπράουν και Κέιλιν Μπλέβινς.

Portland plays Orlando tonight and will have nine available players, one above the league requirement:

Anfernee Simons, Ben McLemore, CJ Elleby, Justise Winslow, Jusuf Nurkic, Dennis Smith Jr., Trendon Watford, Greg Brown, Keljin Blevins