Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και η ταινία που πρωγαγωνιστεί ο σούπερ σταρ των Λέικερς, το «Space Jam: A New Legacy» συμπεριλήφθηκαν στις υποψηφιότητες για τα «Χρυσά Βατόμουρα» που απονέμονται κάθε χρόνο στις χειρότερες ερμηνείες και τις χειρότερες ταινίες.

Την ώρα που οι Λέικερς... τρέχουν να προλάβουν την απευθείας συμμετοχή στα playoffs αποφεύγοντας το τουρνουά play-in, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και το σίκουελ του Space Jam συμπεριλήφθηκαν στις υποψηφιότητες για τα «Χρυσά Βατόμουρα» που απονέμονται στις χειρότερες ταινίες και τις χειρότερες ερμηνείες της χρονιάς.

Τα «Χρυσά Βατόμουρα»... απονέμονται κάθε χρόνο πριν από την τελετή απονομής των Όσκαρ, εν προκειμένω στις 26 Μαρτίου. Ο ΛεΜπρόν, λοιπόν είναι υποψήφιος για τη «Χειρότερη Ανδρική Ερμηνεία» μαζί με τους Σκοτ Ίστγουντ (Dangerous), Μπεν Πλατ (Dear Evan Hansen) και Μαρκ Γουόλμπεργκ (Infinite).

Το «Space Jam: A New Legacy» είναι υποψήφιο για την «Χειρότερη Ταινία» της χρονιάς μαζί με τα «Diana the Musical» (The Netflix Version), «Infinite», «Karen» και «The Woman in the Window».