Χόρνετς: «Επεισόδιο» ανάμεσα σε Μπούκναϊτ και Μπορέγκο κατά τη διάρκεια του αγώνα (vid)

Καθόλου καλά δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα στις τάξεις των Χόρνετς, αφού πέρα από την ήττα δημιουργήθηκε και ένταση ανάμεσα στον προπονητή Μπορέγκο και τον rookie Μπούκναϊτ.

Ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα στον τεχνικό των Χόρνετς, Τζέιμς Μπορέγκο, και τον παίκτη του Τζέιμς Μπούκναϊτ λίγο μετά την έναρξη της τέταρτης περιόδου, αφού ο νεαρός είχε παίξει τα τελευταία 14 δευτερόλεπτα της τρίτης.

Ο Μπορέγκο απευθύνθηκε στον Μπούκναϊτ και εκείνος έδειξε ενοχλημένος με αυτό που άκουσε, αφού σηκώθηκε με φόρα προς το μέρος του προπονητή του. Ο ΛαΜέλο που ήταν παρών και πιο κοντά από όλους στο σκηνικό τον τράβηξε κατευθείαν από την φανέλα για να αποφύγει... τα χειρότερα, ενώ μέλη του staff τον απομάκρυναν και τον οδήγησαν προς τα αποδυτήρια.

Ο παίκτης δεν επέστρεψε στο παρκέ, ενώ μετά το τέλος του αγώνα ο Μπορέγκο σχολίασε: «Προφανώς, είμασταν όλοι απογοητευμένοι από το τρίτο δωδεκάλεπτο και γίναμε πιο... ευέξαπτοι. Θα το αφήσω εκεί το θέμα».

Δείτε το βίντεο με την στιγμή της έντασης:

Here was the confrontation between coach James Borrego and first-round pick James Bouknight tonight. Not sure what was said. Will ask Borrego shortly. Requested to talk to Bouknight, but doubt we will get that chance. https://t.co/GO3obOTqeu