«Οι Καβαλίερς προσπαθούν να αποκτήσουν τον ΛεΒέρτ»

Προσπάθεια για την απόκτηση του Κάρις ΛεΒέρτ των Ιντιάνα Πέισερς καταβάλουν οι Κλίβελαντ Καβαλίερς σύμφωνα με το The Athletic.

Στο στόχαστρο των Καβαλίερς βρίσκεται ο Κάρις ΛεΒέρτ, όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ του The Athletic, Τζό Βάρντον. Ο 27χρονος γκαρντ-φόργουορντ ανήκει από τον Ιανουάριο του 2021 στους Πέισερς, με την ομάδα του Κλίβελαντ να προσπαθεί τις τελευταίες ώρες να τον αποκτήσει.

Ο ΛεΒέρτ (1.98μ.) έχει πραγματοποιήσει φέτος 39 εμφανίσεις στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ με την ομάδα από την Ιντιανάπολις, μετρώντας κατά μέσο όρο 18.7 πόντους, 4.4 ασίστ, 3.8 ριμπάουντ και 0.9 κλεψίματα ανά 31.2 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Μένει να δούμε αν θα καταφέρουν οι Καβαλίερς να ολοκληρώσουν αυτή τη πολύ σημαντική προσθήκη, ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως οι δύο ομάδες κοντράρονται τα ξημερώματα της Δευτέρας, 8 Φεβρουαρίου στο Rocket Mortgage FieldHouse.

Κατά το παρελθόν ο ΛεΒέρτ αγωνίστηκε για μια πενταετία στους Μπρούκλιν Νετς (2016-2021) ενώ ήταν το νο20 στο NBA Draft του 2016 ως επιλογή των Πέισερς.

