O Κλέι Τόμπσον με τα 7 τρίποντα που πέτυχε κόντρα στους Κινγκς κατάφερε να προσπεράσει τον Κόμπι Μπράιαντ στην αντίστοιχη all-time κατάταξη του ΝΒΑ.

Ο Τόμπσον κρατούσε την καλύτερή του εμφάνιση από την περιφέρεια για μία ιστορική στιγμή... Οι Ουόριορς αντιμετώπισαν τα ξημερώματα της Παρασκευής τους Κινγκς και χάρη στην... παράσταση των Splash Brothers επικράτησαν με 126-114.

Ο Κλέι ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας γεμάτη στατιστική και συγκεκριμένα 23 πόντους με 7/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Κρατήστε τα 7 εύστοχα τρίποντα σε 9 προσπάθειες και προχωράμε! Μάλιστα, ο σταρ των «πολεμιστών» ξεκίνησε με 4/4 από τα 7.25μ.

Από την αρχή της καριέρας του ο Τόμπσον έχει δηλώσει τον θαυμασμό του για τον Κόμπι Μπράιαντ, λέγοντας πως ήταν το ίνδαλμά του! Γίνεται, λοιπόν, ακόμη μεγαλύτερο το επίτευγμα, όταν καταφέρεις να δεις το όνομά σου πάνω από εκείνο που προσπαθούσες να μιμηθείς στο παρκέ. Ήθελε 5 τρίποντα για να ισοφαρίσει τον Black Mamba στη λίστα με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία.

Με τα 7 που σημείωσε πλέον κατέχει ο ίδιος την 20η θέση στην all-time κατάταξη των τριποντέρ με 1.829 εύστοχα τρίποντα, έναντι 1.827 του Κόμπι. Μπροστά του βρίσκεται ο Τσόνσι Μπίλαπς με 1.830, ενώ 18ος είναι ο Πολ Τζορτζ με 1.831, ένας στόχος καθόλου μακρινός αν αναλογιστεί κανείς πως ο σταρ των Κλίπερς είναι παραγκωνισμένος αρκετό καιρό.

Ένα ακόμη «συν» στις λίστες του Κλέι είναι πως σκοράρει επτά ή παραπάνω τρίποντα για 31η φορά στην καριέρα του και δη σε λιγότερο από 25 λεπτά.

Ο ίδιος σχολιάζοντας το επίτευγμά του δήλωσε πως «Είναι τεράστια τιμή... Λείπει πάρα πολύ. Ήταν η μεγαλύτερη έμπνευση για μένα στο να παίξω μπάσκετ».

Klay on passing Kobe Bryant on the all-time 3s list:



“Miss him so much. ... He’s my biggest inspiration for playing basketball” pic.twitter.com/A5qiQisB5x