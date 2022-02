All Star Game: Ανακοινώθηκαν οι 12άδες σε Ανατολή και Δύση

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε και έγιναν γνωστά τα ονόματα που συμπληρώνουν τις δωδεκάδες στις δύο περιφέρειες και θα είναι προς επιλογή των αρχηγών για το All Star Game. «Ανοιχτή» παραμένει μία θέση της Δύσης λόγω μη συμμετοχής του Ντρέιμοντ Γκριν.

Τα πρόσωπα των starters είχαν γίνει γνωστά από τα τέλη Ιανουαρίου και η συζήτηση γύρω από τους αναπληρωματικούς είχε πάρει... φωτιά. Ήρθαν, λοιπόν, στο φως οι επιλογές που συμπληρώνουν τις ομάδες και στις δύο περιφέρειες και που θα είναι στη διάθεση των δύο αρχηγών για να χτίσουν τις δικές τους... superteams.

Για τους πρωταθλητές Μιλγουόκι Μπακς, μετά τον πενταδάτο Γιάννη Αντετοκούνμπο, θα βρίσκεται και ο Κρις Μίντλετον. Από την άλλη, μία θέση παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Άνταμ Σίλβερ εκείνος που θα αντικαταστήσει τον τραυματία Ντρέιμοντ Γκριν.

Για την Ανατολή οι επιλογές... έκλεισαν στους: Τζίμι Μπάτλερ (Μαϊάμι Χιτ), Ντάριους Γκάρλαντ (Κλίβελαντ Καβαλίερς), Τζέιμς Χάρντεν (Μπρούκλιν Νετς), Ζακ Λαβίν (Σικάγο Μπουλς), Κρις Μίντλετον (Μιλγουόκι Μπακς), Τζέισον Τέιτουμ (Μπόστον Σέλτικς) και Φρεντ ΒανΒλιτ (Τορόντο Ράπτορς).

Από την άλλη, στη Δύση τα ονόματα των αναπληρωματικών είναι τα εξής: Ντέβιν Μπούκερ (Φοίνιξ Σανς), Κρις Πολ (Φοίνιξ Σανς), Λούκα Ντόντσιτς (Ντάλας Μάβερικς), Ρούντι Γκομπέρ (Γιούτα Τζαζ), Ντόνοβαν Μίτσελ (Γιούτα Τζαζ), Καρλ -Άντονι Τάουνς (Μινεσότα Τίμπεργουλβς) και Ντρέιμοντ Γκριν που είναι τραυματίας και αναμένεται να αντικατασταθεί.

The Eastern Conference reserve pool for the 2022 NBA All-Star Game: pic.twitter.com/VlAWUqegB6