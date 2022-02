Γνωστά έγιναν τα τρόπαια που θα δοθούν στους νικητές των διαγωνισμών του All Star Game αλλά και εκείνο που φέρει το όνομα του Kobe Bryant.

Για την μεγαλύτερη γιορτή της μπασκετικής δράσης τα τρόπαια δεν θα μπορούσαν να είναι τίποτα λιγότερο από εντυπωσιακά. Η 75η επέτειος επιφύλασσε... φρέσκα σχέδια, αλλά και ένα βραβείο αφιερωμένο στη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ που προορίζεται για τον MVP του All Star Game.

Η Λίγκα παρουσίασε τα τρόπαια που θα δοθούν τόσο στους νικητές των διαγωνισμών, όσο και εκείνο που θα σηκώσει ψηλά ο MVP της διοργάνωσης του Κλίβελαντ 18-20 Φεβρουαρίου.

Όσον αφορά το βραβείο που φέρει το όνομα του Κόμπι Μπράιαντ οι πληροφορίες είναι οι εξής:

Βάση: Η βάση οκτώ-όψεων αντιπροσωπεύει τις 8 δεκαετίες του All-Star Game, αλλά και το Νο8 στην φανέλα του Κόμπι. Τα 18 αστέρια αφορούν τις 18 επιλογές παικτών και το ύψος της βάσης παραπέμπει στο 2002 και τον τίτλο του MVP του Black Mamba.

Πρώτο επίπεδο: Τα 24 αστέρια είναι για κάθε έναν από τους παίκτες του All Star, αλλά και το Νο24 στη φανέλα του Κόμπι. Το ύψος παραπέμπει σε 2007 και ακόμη ένα βραβείο MVP του Μπράιαντ.

Δεύτερο επίπεδο: 10 αστέρια για τους starters του All Star αλλά και το Νο10 του Κόμπι με την Εθνική των ΗΠΑ.

Τρίτο επίπεδο: 5 αστέρια για την ενότητα μία ομάδας του ΝΒΑ, αλλά και τα 5 πρωταθλήματα του Κόμπι. Το ύψος είναι επίσης για τον MPV τίτλο του στο All Star του 2011.

Τέταρτο επίπεδο: Ένα αστέρι για τον μοναδικό MVP του All Star Game και για το βραβείο του Κόμπι «The Maurice Podoloff» το 2007/8. Το ύψος (2 ίντσες) αντιστοιχεί στα δύο βραβεία Μπιλ Ράσελ του Κόμπι για τα NBA Finals MVP το 2009-2010.

The NBA today unveiled its lineup of newly designed NBA All-Star trophies in celebration of the league’s 75th Anniversary Season. The lineup of hardware is headlined by The Kobe Bryant Trophy, which will be awarded to the Kia NBA All-Star Game MVP.



