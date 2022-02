Ο Ντέσμοντ Μπέιν βρέθηκε μπροστά από μία εξαιρετικά ασυνήθιστη σύμπτωση κόντρα στους Νικς με τον αριθμό «2» να κυριαρχεί.

Μετά την ήττα τους από τους Σίξερς, οι Μέμφις Γκρίζλις κατάφεραν να έχουν μία πολύ πιο «γεμάτη» εμφάνιση στο Madison Square Garden παίρνοντας την νίκη κόντρα στους Νικς με 120-118.

Παρά τις εκπληκτικές εμφανίσεις εκείνων που έφεραν το θετικό αποτέλεσμα, ο Ντέσμοντ Μπέιν ήταν αυτός που προκάλεσε... ντελίριο στα social media, όταν έγινε αντιληπτή ίσως η πιο απίστευτη σύμπτωση που έχει βρεθεί σε επίπεδο στατιστικής στο ΝΒΑ. Πιο αναλυτικά:

Στις 02/02/22, 2 Φλεβάρη του 2022 δηλαδή με αντίπαλο τους Νικς, ο Μπέιν σημείωσε 2 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 2 λάθη, 2 φάουλ και 22.2% στα σουτ εντός παιδιάς. Μάλιστα, αν λάβουμε υπόψη μας πως είναι η 2η σεζόν του στην Λίγκα, ενώ η φανέλα του φέρει και το Νο22, η σύμπτωση φτάνει στα όρια... τρέλας!

On 2/2/22 vs. New York, Desmond Bane, who wears No. 22 in his 2nd year of the NBA, shot 22.2 FG% with 2 AST, 2 STL, 2 BLK, 2 TOV, 2 fouls & didn’t make a single 2-pointer.



Bane’s PTS, REB, AST all added to 22.



WOW 😳 pic.twitter.com/xEQ65dtLlt