Η Ιντιάνα θα είναι για πάντα η δική του πόλη. Ο τόπος του θριάμβου και της λύτρωσης. Ο Λανς Στίβενσον επέστρεψε στο ΝΒΑ, οι Πέισερς του έδωσαν την πρώτη - προσωρινή - ευκαιρία. Κι πλέον του παρέδωσαν και μία τρόπον τινά μόνιμη.

Μετά από τέσσερα 10ήμερα συμβόλαια με την ομάδα της Ιντιάνα, ο Στίβενσον θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν. Για να μπορέσει είτε να το ανανεώσει ή να μπορέσει να πείσει τον επόμενο εργοδότη του στο ΝΒΑ ότι αξίζει άλλη μία ευκαιρία.

Ο 31χρονος φόργουορντ έχει αγωνιστεί σε 23 ματς, με 7.4 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ, ενώ σουτάρει με 27.7% στα τρίποντα.

Οι Πέισερς δεν διανύουν την καλύτερη σεζόν της ιστορίας τους, έχουν ρεκόρ 19-34, βρίσκονται στην 13η θέση της Ανατολή και απέχουν 5 νίκες μακριά από την τελευταία θέση του play-in τουρνουά.

