Πέισερς: Λανς Στίβενσον, η επιστροφή! (vid)

Οι Πέισερς αποκτούν τον Λανς Στίβενσον που προετοιμάζεται πλέον για την τρίτη του θητεία στην ομάδα από την Ιντιανάπολις. 10ήμερο συμβόλαιο θα υπογράψει ο 31χρονος swingman.

Η επιστροφή του 31χρονου γκαρντ-φόργουορντ (1.96μ.) στους Πέισερς είναι γεγονός. Ο σύλλογος της Ιντιανάπολις προσέφερε συμβόλαιο δέκα ημερών στον έμπειρο περιφερειακό, ο οποίος είχε θητεύσει στην ομάδα τόσο το διάστημα 2010-2014, όσο και την περίοδο 2018-19.

Ο Λανς Στίβενσον είχε ξεκινήσει τη φετινή σεζόν στην G League, πραγματοποιώντας 10 εμφανίσεις (19.7π., 8.5ριμπ., 3.7ασ.) με τους Grand Rapids. Στις 22 Δεκεμβρίου είχε λάβει 10ήμερο συμβόλαιο (το οποίο εξέπνευσε) από τους Ατλάντα Χοκς (1.8π., 2.5ριμπ., 6 αγ.), κάνοντας το πολυπόθητο... comeback στο ΝΒΑ έπειτα από δύο και πλέον χρόνια.

Sources: Lance Stephenson is signing a 10-day hardship deal with the Indiana Pacers today. Born Ready reunion.