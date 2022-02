Σε ηλικία 89 ετών «έφυγε» ο Μπιλ Φιτς, πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Μπόστον Σέλτικς στο 1981 και πρώτος προπονητής του Λάρι Μπερντ.

Ο θρυλικός Μπιλ Φιτς πέθανε στην ηλικία των 89 ετών. Πέρασε από τους πάγκους των Κλίβελαντ Καβαλίερς (πρώτος προπονητής στην ιστορία τους), Μπόστον Σέλτικς, Χιούστον Ρόκετς, Νιου Τζέρσεϊ Νετς και τους Λος Άντζελες Κλίπερς, με τη σημαντικότερη επιτυχία να έρχεται στη Βοστόνη με την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 1981.

Ο Φιτς ήταν ο πρώτος προπονητής του Λάρι Μπερντ στο ΝΒΑ. Παράλληλα, ο Φιτς αποτέλεσε μέλος του Hall Of Fame, ενώ έχει κερδίσει τον τίτλο του προπονητή της χρονιάς δύο φορές.

O τωρινός προπονητής των Ιντιάνα Πέισερς και πρωταθλητής με τους Ντάλας Μάβερικς, Ρικ Καρλάιλ αποτέλεσε έναν από τους άμεσους συνεργάτες του Φιτς στους Νιου Τζέρσεϊ Νετς.

Hall of Famer Bill Fitch, twice Coach of the Year and a champion with Boston in 1981 as Larry Bird’s first NBA coach, has died at age 89.



Fitch’s passing was confirmed by daughter Marcy Ann Coville via Indiana's Rick Carlisle, who broke into coaching under Fitch in New Jersey. pic.twitter.com/IsTcCDOAMR