Σαν σήμερα το 2009, ο αξεπέραστος Κόμπι φόρτωνε με 61 πόντους το καλάθι των Νικς και έγραφε ιστορία στο Madison Square Garden.

Οι σπουδαίοι πάντα αφήνουν ανεξίτηλο το όνομα τους στην αγάπη τους, σε εκείνο το πράγμα που θα καταπιαστούν. Ο Κόμπι Μπράιαντ δεν βρίσκεται ανάμεσα μας, όντας παρέα με την κορούλα του, Τζίτζι στην γειτονιά των αγγέλων. Ο Black Mamba έγραψε όμως το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του μπάσκετ, πρόσφερε όμως τόσα πολλά στο άθλημα, το αγάπησε με όλη του την ψυχή και έκανε τόσα παιδιά και αθλητές να θέλουν να του μοιάσουν.



Ο Κόμπι ήταν τεράστιος, σπουδαίος, one of a kind και είχε αμέτρητες μαγικές νύχτες στα παρκέ του ΝΒΑ με τη φανέλα των αγαπημένων του Λέικερς. Σαν σήμερα στις 2 Φλεβάρη του 2009, ο Black Mamba πήγε στη Μέκκα του μπάσκετ και πρόσφερε μία από τις κορυφαίες παραστάσεις της καριέρας του.

Τελείωσε την αναμέτρηση κόντρα στους Νικς με 61 πόντους, μια επίδοση που τότε ήταν και η κορυφαία επίδοση που έχει φτάσει ποτέ αντίπαλος μέσα στο Madison. Είχε 19/31 σουτ εντός πεδιάς, 3/6 τρίποντα και 20/20 βολές, διαλύοντας την ομάδα από το Μεγάλο Μήλο. Το κοινό στο Madison Square Garden του χάρισε ένα standing ovation, φωνάζοντας MVP, MVP σε ένα ρεσιτάλ από τον κορυφαίο παίκτη που έχει φορέσει ποτέ τα μωβ και τα χρυσά των λιμνάνθρωπων.

Δείτε τι είχε γίνει εκείνο το βράδυ.

On this date in 2009, Kobe Bryant scored 61 points in a 126-117 win over the Knicks. At the time it was the most points ever scored by a visitor in Madison Square Garden. pic.twitter.com/jJcdJw5lJz