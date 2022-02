O Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε αισίως τα 29 triple-doubles στην καριέρα του, ξεπερνώντας τον Μάικλ Τζόρνταν και αποτελώντας τον ένατο εν ενεργεία NBAer που έχει γίνει περισσότερες φορές «τριπλός».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε το 29ο triple-double της καριέρας του στη νίκη των Μπακς επί των Ουίζαρντς με 112-98, τελειώνοντας το ματς με 33 πόντους, 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ, σκαρφαλώνοντας παράλληλα στη 18η θέση της all-time λίστας και αφήνοντας πίσω του τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Greek Freak μετράει φέτος 28.8 πόντους με 53.2% στο σουτ, 11.2 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1.4 μπλοκ ανά παιχνίδι για τους Μπακς που έχουν ρεκόρ 32-21 και φιγουράρουν στην πέμπτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή. Πλέον έχει τον ίδιο αριθμό triple-doubles με τον Γκραντ Χιλ ενώ ο επόμενος που καλείται να ξεπεράσει είναι ο θρύλος των Σέλτικς, Τζον Χάβλιτσεκ (31).

Παράλληλα, ο Αντετοκούνμπο είναι ο ένατος εν ενεργεία NBAer όσον αφορά τα triple-doubles πίσω από τον πρωτοπόρο Ράσελ Ουέστμπρουκ και τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Νίκολα Γιόκιτς, Τζέιμς Χάρντεν, Λούκα Ντόντσιτς, Ραζόν Ρόντο, Μπεν Σίμονς και Ντρέιμοντ Γκριν.

1. Ράσελ Ουέστμπρουκ 193

2. Όσκαρ Ρόμπερτσον 181

3. Μάτζικ Τζόνσον 138

4. Τζέισον Κιντ 107

5. ΛεΜπρόν Τζέιμς 102

6. Ουίλτ Τσάμπερλεϊν 78

7. Νίκολα Γιόκιτς 69

8. Τζέιμς Χάρντεν 67

9. Λάρι Μπερντ 59

10. Λούκα Ντόντσιτς 43

11. Φατ Λέβερ 43

12. Μπομπ Κούζι 33

13. Ραζόν Ρόντο 32

14. Μπεν Σίμονς 32

15. Ντρέιμοντ Γκριν 31

16. Τζον Χάβλιτσεκ 31

17. Γκραντ Χιλ 29

18. Γιάννης Αντετοκούνμπο 29

19. Μάικλ Τζόρνταν 28

20. Έλτζιν Μπέιλορ 26

Giannis has passed Michael Jordan for 18th all-time in triple-doubles with 29.



🍾 @MoetUSA pic.twitter.com/tsMYEVzS9s