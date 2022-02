Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε τα 29 triple-doubles στην καριέρα του κόντρα στους Ουίζαρντς, προσπερνώντας στη λίστα τον Μάικλ Τζόρνταν και οδηγώντας τους Μπακς στη νίκη επί της Ουάσινγκτον με 112-98.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι η απάντηση σε κάθε ερώτηση που αφορά τη νίκη των Μπακς επί των Ουίζαρντς με σκορ 112-98 τα ξημερώματα της Τετάρτης 2/2, γεμίζοντας ξανά τη στατιστική του και σημειώνοντας ένα σπουδαίο milestone, ξεπερνώντας τον Μάικλ Τζόρνταν στη 18η θέση της λίστας των NBAers με τα περισσότερα triple-doubles στην ιστορία της λίγκας!

Εν προκειμένω, ο Greek Freak μέτρησε 33 πόντους με 5/5 βολές, 14/18 δίποντα, 15 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 μπλοκ και 2 λάθη στα 38 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, σημειώνοντας το τέταρτο φετινό triple-double και αφήνοντας πίσω του τον Air! Εξάλλου, ο Γιάννης έχει σημειώσει 30+ πόντους σε κάθε ένα από τα τελευταία triple-doubles του, αποτελώντας ξανά τον κορυφαίο των Μπακς απέναντι στους αξιόμαχους Ουίζαρντς που παρατάχθηκαν δίχως τον τραυματία Μπράντλι Μπιλ.

Από 'κει και πέρα, ο Τζρου Χόλιντεϊ σημείωσε 22 πόντους, ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ ενώ ο Κρις Μίντλετον τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τους πρωταθλητές που δεν είχαν στη διάθεσή τους τον Τζορτζ Χιλ για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ενώ υποχρέωσαν τους Ουίζαρντς στην έκτη σερί ήττα τους.

Όσον αφορά τους φιλοξενούμενους, ο Κάιλ Κούζμα έδωσε 25 πόντους και 11 ριμπάουντ ενώ ο Μοντρέζλ Χάρελ πέτυχε 20 πόντους και μάζεψε 5 ριμπάουντ. Πλέον το Μιλγουόκι έχει μπροστά του το ματς με τους Μπλέιζερς στο Πόρτλαντ τα ξημερώματα της Κυριακής 6/2.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-20, 53-40, 78-73, 112-98.

