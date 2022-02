Τα χαμένα εκατομμύρια για τον Μπεν Σίμονς είναι πλέον 19. Σε αυτά μπορεί να προστεθούν άλλα 12. Και όμως ο Αυστραλός, δια στόματος των δικών του ανθρώπων δεν δίνει... μία!

Ο Μπεν Σίμονς περιμένει. Καρτερικά. Θα μπορούσε να μετράει τα χαμένα εκατομμύρια (δολάρια). Μέχρι στιγμής, ο Αυστραλός πόιντ γκαρντ, ο οποίος έχει τηρήσει μέχρι... κεραίας την υπόσχεσή του ότι δεν θα αγωνιστεί με τους Σίξερς και απαιτεί ανταλλαγή, έχει χάσει 19 εκατομμύρια δολάρια.

Και αν παραμείνει πιστός στην έτερη υπόσχεσή του, ότι δεν πρόκειται να σκεφτεί το ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα της ομάδας της Φιλαντέλφια αν λήξει η περίοδος των ανταλλαγών και εκείνος δεν καταλήξει σε άλλη ομάδα, αναμένεται να χάσει άλλα 12.

Συνολικά, 31 εκατομμύρια δολάρια! Και όμως, σύμφωνα με το ESPN, ένα μέλος από την κουστωδία του Σίμονς επιμένει πως ο Αυστραλός δεν δίνει... μία για τα χαμένα χρήματα.

Έτσι και αλλιώς, έχει σημαντικότερο θέματα να λύσει. Ο Σίμονς φαίνεται να έχει εκνευριστεί από την αντιμετώπιση που έχει από τον Τζοέλ Εμπίντ, με τον Καμερουνέζο να φαίνεται να τον θεωρεί υπεύθυνο για τον περσινό αποκλεισμό στα playoffs. Κάτι που δεν είχε κάνει ο Σίμονς το 2019, όταν οι Σίξερς είχαν μείνει εκτός από το Τορόντο.

