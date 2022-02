Ο Άντριου Ουίγκινς παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση σε όλους τους τομείς από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι θα παίξει βασικός στο All Star Game.

Γνωστοί έγιναν οι starters του All Star Game πριν λιγο, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι για έκτη σερί φορά βασικός στη γιορτή των κορυφαίων. Μαζί του οι ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν (Σικάγο Μπουλς), Τρέι Γιανγκ (Ατλάντα Χοκς), Τζοέλ Εμπίντ (Σίξερς), ενώ ο Κέβιν Ντουράντ (Μπρούκλιν Νετς) θα είναι ο αρχηγός.

Aπό την άλλη ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λος Άντζελες Λέικερς), Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς), Άντριου Ουίγκινς (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς), Στεφ Κάρι (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς) και Τζα Μοράντ (Μέμφις Γκρίζλις).

Φυσικά η έκπληξη ακούει στο όνομα Ουίγκινς, ωστόσο αυτό δεν απασχολεί καθόλου τον φόργουορντ των... πολεμιστών. Αντίθετα από τη στιγμή που έμαθε πως θα παίξει βασικός στη γιορτή των κορυφαίων, είδε τα νούμερα του να ανεβαίνουν. Η ψυχολογία του είναι στα ύψη.

Από τότε που έμαθε λοιπόν ότι θα είναι starter, μετρά 22 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 μπλοκ και 2 κλεψίματα, αλλά και 56.8% εντός πεδιάς και 54.5% τρίποντα. Οι μέσοι όροι του μέσα στη σεζόν είναι παντού πιο κάτω. Φέτος μετρά 18.3 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 0.7 μπλοκ, 48.7% εντός πεδιάς και 41.6% τρίποντα.

Με άλλα λόγια ο Ουίγκινς πήρε τεράστια ώθηση από τα αποτελέσματα του All Star Game, κάτι που βοηθά πολύ και τους Ουόριορς.

