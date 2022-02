Καβς και Γκρίζλις κάνουν... πάταγο, στηρίζοντας το οικοδόμημα τους σε νεαρούς παίκτες και το Gazzetta στέκεται στις δύο ομάδες που έμαθαν να δουλεύουν αποδοτικά χωρίς έμπειρους σταρ.

Δύο από τις ομάδες που αποτελούν ευχάριστη έκπληξη της σεζόν είναι οι Καβς και οι Γκρίζλις. Και το πιο δύσκολο στην περίπτωση τους, είναι πως τα έχουν καταφέρει έχοντας πρωταγωνιστές νεαρούς παίκτες που δείχνουν να αντέχουν το βάρος ομάδας με προσδοκίες playoffs. Το Gazzetta γράφει για τα... πιτσιρίκια του Κλίβελαντ και του Μέμφις.

Αν κάποιος θεωρούσε στο ξεκίνημα της σεζόν πως οι Γκρίζλις θα φιγουράρουν στην 3η θέση της Δύσης με ρεκόρ 36-18 θα τον περνούσαν για τρελό. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς πως είχαν χάσει τον Τζα Μοράντ για μεγάλο διάστημα, ο οποίος είναι ο απόλυτος ηγέτης και θα μπορούσε να κλονίσει τη χημεία και την ηρεμία της ομάδας.

Κι όμως οι... αρκούδες που αποτελούν από τις ομάδες που στηρίζει πολλά στους νέους και ανερχόμενους παίκτες της, κάνουν παπάδες. Οι μπροστάρηδες είναι παίκτες μικροί σε ηλικία, ενώ το Μέμφις είναι μια ομάδα που δεν σταματά να βελτιώνεται, έχει αρχή μέση και τέλος στο παιχνίδι της και δείχνει να απολαμβάνει τη δουλειά του προπονητή της. Ένα σύνολο με ταλαντούχους παίκτες που παίζουν όμορφο μπάσκετ και έχουν μεγάλες βλέψεις και φιλοδοξίες για τη φετινή σεζόν.

Ο ηγέτης

Ο Τζα Μοράντ κάνει πράματα και θάματα, δείχνοντας σε κάθε παιχνίδι την κλάση του. Βρίσκεται στους 26.4 πόντους, στις 6.9 ασίστ και στα 5.9 ριμπάουντ, μαθαίνοντας να είναι ηγέτης πάνω στο παρκέ και να ανεβάζει το παιχνίδι του στα σημεία που ξεχωρίζουν οι άντρες από τα παιδιά. Ένα αστέρι της λίγκας που σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό σε κάθε του εμφάνιση.

Mιλάμε για έναν παίκτη που με τα... ζογκλερικά του βρίσκει τρόπους να πλησιάζει τη ρακέτα και να νικά τους αντιπάλους. Είναι σχεδόν ανίκητος στο... ζωγραφιστό και ανταγωνίζεται ψηλούς της λίγκας. Tελειώνει με μαεστρία πολλές φάσεις του κοντά στο καλάθι με τα φοβερά μπασίματα του και αποτελεί τον κορυφαίο γκαρντ του ΝΒΑ στον τομέα αυτό.

O Πολ Τζορτζ πριν λίγο καιρό δήλωσε πως ο Τζα του θυμίζει τον Ντέρικ Ρόουζ. Και η αλήθεια είναι πως αν παρατηρήσεις τις κινήσεις του και τον τρόπο που μένει στον αέρα και τελειώνει τις φάσεις κοντά στο καλάθι, θα καταλάβεις πως ο PG13 έχει απόλυτο δίκιο. Ο Μοράντ ειναι αέρινος, μπορεί να κάνει ότι θέλει όταν είναι στον αέρα. Είναι εντυπωσιακός, αλτικός, εκρηκτικός, θρασύτατος με την καλή έννοια και δεν φοβάται να τα βάλει με τους γίγαντες της ρακέτας. Ότι ήταν και ο D-Rose στο Σικάγο, εκεί όπου έγινε ο νεότερος MVP στην ιστορία του ΝΒΑ. Φυσικά ο Τζα δεν θα μπορούσε να λείπει από το All Star Game.

Καλοφτιαγμένο ρόστερ

Εξαιρετικός είναι και η αποκάλυψη Ντέσμοντ Μπέιν. Μια σίγουρη λύση για τις μακρινές αποστάσεις. Φέτος σουτάρει με το εξαιρετικό 41.8% στα τρίποντα, ενώ βάζει τα περισσότερα (2.9 ανά ματς) στους Γκρίζλις. Λεφτά στην τράπεζα είναι ο 23χρονος σούτινγκ γκαρντ. Αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι η συνέπεια και μιλάμε για σουτέρ που δεν φοβάται να πάρει την ευθύνη στα δύσκολα.

Υπάρχουν πολλές λύσεις και μία από αυτές είναι και ο Μπρουκς που μπορεί να είναι καιρό τραυματίας, αλλά είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας μετά τον Μοράντ, έχοντας 18.4 πόντους, 3.3 ριμπάουντ,3 ασίστ και 32.7% στα τρίποντα. Φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον Τζάρεν Τζάκσον. Από τους ψηλούς του ΝΒΑ με πολύ λαμπρό μέλλον, έχει 16.6 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 2.3 μπλοκ, ενώ βελτίωσε το παιχνίδι του πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, εκεί όπου σουτάρει πλέον κοντά στο 32%.

Οι Γκρίζλις αποτελούν ένα σύνολο που δεν τα παρατά ποτέ και θα πρέπει να ματώσεις για να το υποτάξεις. Έχει χτίσει μια refuse to lose νοοτροπία και κάνει μεγάλο αγώνα για να πάρει ακόμα και πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Απολαμβάνουν τη κάθε φάση, κυκλοφορούν τη μπάλα γρήγορα και σωστά και έτσι οι νίκες έρχονται ανέλπιστα εύκολα. Έχουν βρει όλοι τον ρόλο τους και η ομάδα πετά. Σημαντική δουλειά κάνουν οι Μέλτον, Άντερσον, Κλαρκ, Τζόουνς. Φυσικά κομβικό ρόλο στην ρακέτα έχει ο έμπειρος Στίβεν Άνταμς που κατεβάζει 9.5 ριμπάουντ ανά ματς και 4.4 επιθετικά σε μια εξαιρετική επίδοση. Αποτελεί μια σημαντική βοήθεια για την νεανική ομάδα των Γκρίζλις.

Η στιγμή που έδειξαν την ποιότητα τους

Ο Τζα Μοράντ τραυματίστηκε στις 27 Νοέμβρη κόντρα στους Χοκς και οι περισσότεροι θα πίστευαν πως αυτή η απουσία θα λύγιζε τους Γκρίζλις, θα κατέστρεφε τη σεζόν τους. Όμως το Μέμφις έβαλα σταθερές βάσεις στο παιχνίδι του που το κράτησαν στον... αφρό. Όχι μόνο δεν λύγισαν οι αρκούδες, αλλά για κάποιο καιρό κιόλας ήταν η πιο φορμαρισμένη της λίγκας.

Υπήρξε περίοδος στα μέσα Δεκέμβρη που έτρεξαν ένα απίθανο 10-1. Από τη μόνη ομάδα που έχασαν ήταν το Ντάλας στις 9 Δεκέμβρη. Αντίθετα πήραν το σκαλπ των Κινγκς (2), Μάβερικς Ράπτορς, Θάντερ, Χιτ, Λέικερς, Ρόκετς, Σίξερς, Μπλέιζερς. Και το σημαντικότερο είναι πως σε όλα αυτά τα ματς έχουν... καθαρίσει πολύ εύκολα τους αντιπάλους τους, φανερώνοντας τη δυναμική που έχουν σαν ομάδα και τη δουλειά που γίνεται από τον προπονητή.

Αυτή η περίοδος τους... ατσάλωσε και τους βοήθησε να αντιμετωπίσουν με ηρεμία τις νέες προκλήσεις, ειδικά από τότε που επέστρεψε ο φοβερός και τρομερός Τζα Μοράντ.

Ομάδα για το μέλλον

Οι Γκρίζλις είναι μια ομάδα για το παρόν, αλλά και για το μέλλον. Ένα σύνολο που αποκτά εμπειρίες με παιδιά γεμάτα ταλέντο και σε ηλικίες που έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους για να βελτιωθούν και να κερδίσουν πράγματα παρέα. Ο βασικός point guard και ηγέτης, ο Μοράντ είναι μόλις 22 και κάνει χρονιά εκτόξευσης, όντας ακόμα και στη συζήτηση για τους 7-8 παίκτες για MVP της σεζόν. Ο βασικός power forward Τζάκσον είναι μόλις 22 ετών και έχει πλούσιο επιθετικό ρεπερτόριο. Ο κορυφαίος σουτέρ, ο Μπέιν είναι στα 23 του και ήδη κάνει θόρυβο. Ο Μέλτον που δίνει σημαντικές λύσεις στην περιφέρεια είναι μόλις 23. Ο Κάλβερ είναι 22 ετών, ενώ οι Μπρουκς, Κλαρκ και Τάιους Τζοουνς είναι 25 ετών. Ακόμα και ο Άνταμς δεν είναι και πολύ μεγάλος, παρόλο που έχει χρόνια στη λίγκα. ΄Στα 28 του είναι. Μια ομάδα με λαμπρό μέλλον που μένει να δούμε αν θα μείνουν τα... κομμάτια παρέα για καιρό. Πάντως φέτος τα δείγματα είναι εξαιρετικά και η αντίδραση όλου του οργανισμού στον τραυματισμό του franchise player Μοράντ ήταν εκπληκτική.

Το Κλίβελαντ έχει να θυμάται την προηγούμενη δεκαετία και ειδικά την επιστροφή του ΛεΜπρόν Τζέιμς στην πόλη. Η συνύπαρξη του Βασιλια με τον Κάιρι Ίρβινγκ είχε ευεργετικά αποτελέσματα, αφού από το 2015 μέχρι το 2018, οι Καβς βρέθηκαν σε 4 σερί τελικούς, κατακτώντας το πρωτάθλημα του 2016. Ήταν οι... βασιλιάδες της Ανατολής για 4 συνεχόμενα έτη και αν δεν είχαν απέναντι τους, τους απίθανους Ουόριορς, μπορεί να μεγάλωναν τη συλλογή τους με τα πρωταθλήματα.

Ωστόσο τα χρόνια πέρασαν και τις επόμενες σεζόν, η ομάδα έπεσε πολύ και δεν ήταν δυνατό να παλέψει για την είσοδο στα playoffs. Φέτος όμως το πράγμα αλλάζει και αυτό οφείλεται στην πιτσιρικαρία των ιπποτών. Στο Κλίβελαντ έχουν βρεθεί πολλά ταλαντούχα παιδιά που με την φρεσκάδα τους έχουν δώσει άλλο αέρα στην ομάδα. Γκάρλαντ, Οκόρο, Μόμπλεϊ, Άλεν και μέχρι να τραυματιστεί σοβαρά ο Σέξτον δίνουν και πάλι ελπίδα στους fans της ομάδας πως κάτι όμορφο δημιουργείται και δεν είναι ανάγκη να ζει μόνο με τις αναμνήσεις του 2016 η ομάδα.

Τα... διαμάντια λάμπουν

Πολλοί θεώρησαν πως ο σοβαρός τραυματισμός του Σέξτον θα αποτελούσε ταφόπλακα στα όνειρα των Καβς για τη φετινή σεζόν. Όμως η απουσία του τους έκανε πιο δυνατούς και η ομάδα πήρε τα πάνω της. Τα διαμάντια των ιπποτών παρουσιάστηκαν και έβαλαν το Κλίβελαντ στο σωστό δρόμο των playoffs. Η ομάδα μετρά 10 νίκες στα 13 τελευταία ματς της, όντας εκ των πιο φορμαρισμένων αρμάδων στο ΝΒΑ, ενώ μέσα στον Γενάρη είχε ρεκόρ 11-4.

Έχει πολλούς ταλαντούχους παίκτες που συνδυάζονται αρμονικά σε ένα όμορφο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί υπό την καθοδήγηση του Μπίκερσταφ.

O Nτάριους Γκάρλαντ είναι 21, ο Τζάρετ Άλεν 23, ο rookie Έβαν Μόμπλεϊ είναι στα 20 του χρόνια, όπως και ο Οκόρο. Αυτή η τετράδα το έχει πάρει πάνω της και σε συνδυασμό με την εμπειρία του Λοβ, αλλά και την πινελιά του Μάρκανεν και του Οσμάν, κάνει το Κλίβελαντ να φιγουράρει στην πρώτη πεντάδα της Ανατολής.

Ο ηγέτης Γκάρλαντ

Ο Γκάρλαντ καλύπτει με επιτυχία το κενό του Σέξτον και ανέλαβε περισσότερες ευθύνες. Πρώτος σκόρερ της ομάδας με 19.8 πόντους και κορυφαίος πασέρ με 8.2 ασίστ. Δείχνει το ταλέντο του και βοηθά και στην περιφερειακή άμυνα, έχοντας 1.3 κλεψίματα μ.ο.

Ο 21χρονος γκαρντ ανεβάζει συνεχώς τις μετοχές του, δείχνει πως το Κλίβελαντ έχει άλλο ένα διαμάντι στο ρόστερ του και κάνει όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται μαζί του. Και υπάρχει μια μεγάλη διαφορά με τον Σέξτον. Ο Γκάρλαντ είναι ένας παίκτης που διαβάζει πολύ καλύτερα πλέον το παιχνίδι και έχει μετατραπεί σε έναν ικανότατο δημιουργό. Έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει ένας ικανότατος πασέρ. Ένας χαρισματικός περιφερειακός που πριν λίγο καιρό, έγραψε ιστορία για τους Καβαλίερς, τοποθετώντας το όνομά του δίπλα σε αυτά των ΛεΜπρόν και Ίρβινγκ.

Του αρέσει να βλέπει το κενό, να ταϊζει τους συμπαίκτες του, να τους φτιάχνει με τις ασίστ του, να τους κάνει χαρούμενους. Απολαμβάνει τη σεζόν και την ευκαιρία που του δίνεται εξαιτίας και των σοβαρών τραυματισμών των Σέξτον και Ρούμπιο και από εδώ και πέρα θα είναι σχεδόν απίθανο να χάσει τη θέση αν συνεχίσει να παίζει έτσι. Μέχρι τώρα συνδυάζει εξαιρετικά τη δημιουργία με την εκτέλεση στις επιθέσεις των Καβς, δημιουργώντας μια ασφάλεια και μια ισορροπία στην ομάδα. Mπορεί να κάνει πολλά και στο κομμάτι του σκοραρίσματος, δουλεύοντας πολύ για να χτίσει τα δικά του σουτ και τις καλύτερες προϋποθέσεις για να βρει πόντους η ομάδα του. Από τα δυνατά του σημεία ο τρόπος που αξιοποιεί με τις λόμπες τους ψηλούς των Καβς, όντας ο πασέρ σε πάρα πολλά alley oop.

