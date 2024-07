Μια όμορφη συνάντηση είχε ο σταρ των Καβς με τον πρωταγωνιστή της ταινίας Spiderman.

O Ντόνοβαν Μίτσελ ή αλλιώς «spida» συνάντησε τον ηθοποιό Τόμπι Μαγκουάιρ (πρωταγωνιστή της ταινίας Spiderman) και φυσικά δεν έχασαν την ευκαιρία να βγάλουν μια φωτογραφία την οποία και ανέβασε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο αθλητής των Κλίβελαντ Καβαλίερς, που πρόσφατα ανανέωσε με την ομάδα του NBA για τα επόμενα 3 χρόνια.

Ο Αμερικάνος γκαρντ με την ομάδα των Κλίβελαντ Καβαλίερς, η οποία αποκλείστηκε από τους Σέλτικς με 4-1 στους ημιτελικούς της Ανατολής, την περασμένη σεζόν σημείωσε 26.6 με 5.1 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 35.3 λεπτά συμμετοχής.

