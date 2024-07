Ο Έβαν Μόμπλεϊ φαίνεται πως συμφώνησε σε επέκταση του συμβολαίου του με τους Καβαλίερς για τα επόμενα 5 χρόνια.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Έβαν Μόμπλεϊ και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έφτασαν σε συμφωνία για επέκταση του συμβολαίου μέχρι και το 2029.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταφέρει το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές τα «βρήκαν» σε όλα και ο 23χρονος ψηλός (2,11 μ.) θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην ομάδα για τα επόμενα 5 χρόνια με απολαβές ύψους 224 εκατ. δολαρίων, οι οποίες όμως μπορούν να φτάσουν τα 269!

Την περίοδο που ολοκληρώθηκε, κατά τη διάρκεια της regular season, ο Μόμπλεϊ μετρούσε κατά μέσο όρο από 15,7 πόντους με 9,4 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ σε 30,6 λεπτά συμμετοχής.

