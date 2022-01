O Tζα Μοράντ συνεχίζει να «βρυχάται» με τη φανέλα του Μέμφις και να προσφέρει στην ομάδα του μεγάλες βραδιές που χτίζουν ρεκόρ και προκαλούν... τρόμο στους μεγάλους.

Η πιο πρόσφατες σελίδες στην ιστορία των Μέμφις Γκρίζλις... Δέκα σερί νίκες. Στις 9 ήταν αυτός που πήρε από το... πατουσάκι τις αρκούδες. Ηγέτης. Ο Τζα Μοράντ (περί ου ο λόγος) είναι σε ημιάγρια κατάσταση. Προσδεθείτε γιατί τα στατιστικά του είναι ανάλογα με το άλμα που έκανε κρύβωντας τον... ήλιο στον Μπράντλεϊ.



*18 π., 9 ασ., 7ρ. στη νίκη με τους Κίνγκς

*33, 4, 4. στη νίκη με τους Σανς

*41, 2, 10 στη νίκη με τους Λέικερς

*30, 8, 6 στη νίκη με τους Σπερς

*36, 8, 6 στη νίκη με τους Νετς

*26, 6, 5 στη νίκη με τους Καβς

*22, 6, 9 στη νίκη με τους Πίστονς

*16, 7, 4 στη νίκη με τους Λέικερς

*29, 8, 5 στη νίκη με τους Ουόριορς

Έτρεξε τον Δεκέμβρη με 26.5 πόντους, 6.2 ασίστ και 6.2 ριμπάουντ.

Τρέχει τον Ιανουάριο με 25.0 πόντους 6.8 ασίστ, 6.0 ριμπάουντ, 1.0 τάπα, 0.8 κλεψίματα.

10 of em. let's keep rolling 🐻 https://t.co/fc9EDmlZZ8



Ο 22χρονος κοτσίδας που έχει αναγκάσει το Μέμφις να... τρίβει τα χέρια του για την συνέχεια. Εκείνος που δεν φοβάται ακόμα και αν είσαι 2.31 και θα έρθει κατά πάνω σου, όπως δήλωσε με περίσσιο θράσος. Και έχει φέρει την ομάδα του στην 4η θέση της Δύσης πάνω από το Ντάλας του Ντόνστσιτς, πάνω από το Ντένβερ του Γιόκιτς, πάνω από τους Λέικερς του ΛεΜπρον πάνω από τους Κλίπερς του Πολ Τζορτζ και πάνω από το Πόρτλαντ του Λίλαρντ.

Στις 27 Νοέμβρη απέναντι στους Χοκς, άπαντες στο Μέμφις ήταν σε... αναμμένα κάρβουνα για την κατάσταση του Μοράντ, έπειτα από τραυματισμό που τον οδήγησε να αποχωρήσει από το παιχνίδι. Το πάγωμα, ωστόσο μετατράπηκε σε ένα αμυδρό χαμόγελο όταν τα στοιχεία έκαναν λόγο για μικρότερη απουσία από την αγωνιστική δράση από ό,τι όλοι φοβόντουσαν.

Κάποιες ημέρες αργότερα και με την θεραπεία στο αριστερό του πόδι να προχωράει χωρίς να είναι σε θέση να βοηθήσει, ο Τζα Μοράντ αποτέλεσε από τα ονόματα της ατελείωτης λίστας του πρωτοκόλλου, αφού διαγνώσθηκε με κορονοϊό. Ο νεαρός ηγέτης των Γκρίζλις δεν πτοήθηκε, στάθηκε με υπομονή στις ατυχίες και προχώρησε με την επιστροφή του όταν πλέον ολοκληρώθηκε η καραντίνα του.

Μπορεί η ομάδα σε εκείνο το διάστημα να επικράτησε στην πλειοψηφία των αγώνων που κλήθηκε να δώσει, αλλά η «επάνοδος» του Μοράντ θα έφερνε και την λάμψη.

Το πρώτο του ματς μετά την περιπέτειά του δεν συνδυάστηκε με νίκη, αφού οι Θάντερ κατάφεραν να τους χαλάσουν... το πάρτυ με «σκιές» να εμφανίζονται στην σχέση του με τον κόσμο της ομάδας. «Κατά τη διάρκεια του ματς, άκουσα φιλάθλους στα courtseat να μου λένε να κάτσω στον πάγκο. Οι ίδιοι άνθρωποι μου φώναζαν "MVP, MVP" πριν λίγο καιρό. Είναι απογοητευτικό».

Και θέλησε να τους διαψεύσει...

TOUGH bucket for the game-winner.



Ja Morant is back 🔥



🎥 @GrizzOnBally pic.twitter.com/lDHwMJXg42