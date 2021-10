Πολ Τζορτζ: «Ο Μοράντ μου θυμίζει τον Ρόουζ»

Ο Πολ Τζορτζ μίλησε για τον Τζα Μοράντ που εντυπωσιάζει, ενώ η σύγκριση έφτασε μέχρι... τον Ρόουζ.

Τι και αν ο Πολ Τζορτζ προσπαθούσε να παρασύρει ολόκληρη την ομάδα του για να πάρουν τη νίκη. Τι και αν εκείνος σκόραρε 41 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ. Ο τρομερός Τζα Μοράντ και οι Γκρίζλις αναδείχθηκαν οι τελικοί νικητές της αναμέτρησης στο Λος Άντζελες με 120-114.

Ο σταρ των Κλίπερς, σε δηλώσεις του, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Μοράντ, συγκρίνοντάς τον μάλιστα με τον Ντέρικ Ρόουζ.

Συγκεκριμένα, είπε: «Είναι πολύ εκρηκτικός και εντυπωσιακός. Θα μπορούσα να τον συγκρίνω με τον Ντέρικ Ρόουζ. Τον μάρκαρα την πρώτη μου χρονιά στο ΝΒΑ, στη σειρά των Πέισερς με τους Μπουλς. Και το να μαρκάρεις τον Τζα, είναι παρόμοιο με το πως ήταν απέναντι στον Ντέρικ Ρόουζ».

"He’s just explosive and electrifying. I’d compare him to like D-Rose. I guarded him my rookie year, the Indy-Chicago series, and guarding Ja is very similar to how Derrick Rose was."



- Paul George praises Ja Morant 🙌🏽



(via @TomerAzarly)pic.twitter.com/G6Puq7Tjia