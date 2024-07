Ο Ντόνοβαν Μίτσελ φαίνεται πως συμφώνησε με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για τα επόμενα 3 χρόνια με max συμβόλαιο.

Σύμφωνα με τον Έντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς τα «βρήκαν» με τον Ντόνοβαν Μίτσελ, ο οποίος συμφώνησε σε επέκταση του συμβολαίου του για τα επόμενα 3 χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταφέρει το δημοσίευμα, ο 27χρονος Αμερικάνος γκαρντ (1,91 μ.) αναμένεται να υπογράψει, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 150,3 εκατ. δολάρια ενώ θα υπάρχει και player option για τη σεζόν του 2027-28.

Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, κατά τη διάρκεια της regular season, ο Μίτσελ είχε κατά μέσο όρο από 26,6 πόντους με 6,1 ασίστ και 5,1 ριμπάουντ σε 35,3 λεπτά εντός παρκέ.

BREAKING: Cleveland Cavaliers All-Star guard Donovan Mitchell has agreed on a three-year, $150.3 million maximum contract extension that includes a player option for the 2027-2028 season, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Vu6QXGyK57