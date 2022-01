Kάρι και Τόμπσον μεταμορφώθηκαν στο 4ο δωδεκάλεπτο, οδηγώντας τους Ουόριορς στη νίκη επί των Νετς.

Σε άλλη μια νίκη έφτασαν οι Ουόριορς, αφού επιβλήθηκαν με 110-106 των Νετς. Για να γίνει αυτό χρειάστηκε να ανεβάσουν ρυθμό οι Στεφ Κάρι και Κλέι Τόμπσον στην τέταρτη περίοδο.

Στα τρία πρώτα δωδεκάλεπτα οι Splash Brothers είχαν 4/23 σουτ, 2/14 τρίποντα και 12 πόντους, με το Μπρούκλιν να βρίσκει τρόπο να τους περιορίσει. Ωστόσο στο 4ο δωδεκάλεπτο, οι δυο τους ανέβασαν την απόδοση τους, δείχνοντας την αξία τους.

Είχε 23 πόντους, 6/9 εντός πεδιάς και 3/4 τρίποντα, αναλαμβάνοντας να καθαρίσουν την μπουγάδα για τους... πολεμιστές.

What a 4th quarter for the Splash Brothers.



They combine to score the final 17 for Golden State, and hold off a hard-charging Kyrie and the Nets in the Bay Area. pic.twitter.com/r5NbPK2kv0