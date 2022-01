Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει πράματα και θάματα τον τελευταίο καιρό και πάει ξανά για MVP.

Στην καλύτερη του φάση μέσα στη σεζόν βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και δεν σταματά να το δείχνει πάνω στο παρκέ. Ο Έλληνας σταρ καθάρισε και τους Νικς με 38 πόντους, όντας ασταμάτητος και κυρίαρχος.

Ο Greek Freak έχει μπει στη... ζώνη του λυκόφωτος στα τελευταία 15 ματς και οι εμφανίσεις το τρελαίνουν κόσμο. Ο Γιάννης έφτασε τα 15 σερί ματς με 25+ πόντους, αυξάνοντας το κορυφαίο σερί της καριέρας του.

Αυτά τα 15 συνεχόμενα ματς αποτελούν και το 5 κορυφαίο στην ιστορία του Μιλγουόκι. Οι τέσσερις πρώτες θέσεις ανήκουν στον άνθρωπο που οδήγησε τα ελάφια στο πρώτο τους πρωτάθλημα, τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Σε αυτό το διάστημα 15 παιχνιδιών ο σταρ των Μπακς έχει φορτώσει με πολλούς πόντους αρκετές ομάδες της λίγκας. Πέτυχε 36 στους Σέλτικς, 33 και 28 στους Μάτζικ, 35 σε Πέλικανς, 31 σε Πίστονς, 31 σε Νετς, 43 και 26 στους Χόρνετς, 30 σε Ουόριορς και Ράπτορς, 27 σε Χοκς, 33 σε Μεμφις, 30 στους Μπουλς, 26 στο Κλίβελαντ και 38 στους Νικς. Τι να πει κανείς για αυτό το παιδί;

Δεν υπάρχει τρόπος για να τον περιορίσεις, να τον βγάλεις... έξω από τα νερά του. Ο κυρίαρχος του παιχνιδιού για ακόμα μία αγωνιστική περίοδο.

