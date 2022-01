Ο Πορζίνγκις θα κληθεί να πληρώσει το ποσό των 15.000 δολαρίων για την κίνησή του στο παιχνίδι κόντρα στους Ουόριορς να κλωτσήσει την μπάλα στο κοινό.

Οι Ντάλας Μάβερικς όχι μόνο είδαν τον Στεφ Κάρι και την υπόλοιπη... παρέα των Ουόριορς να τους υποχρεώνουν σε ήττα με 130-92, αλλά έχασαν και τον Κρίσταπς Πορζίνγκις 8 περίπου λεπτά πριν το τέλος του αγώνα με αποβολή.

Ο Λετονός δεν μπόρεσε να πιάσει τη μπάλα μετά από πάσα του Μπράνσον και την έβγαλε εκτός παρκέ και αμέσως μετά έδειξε τον εκνευρισμό κλωτσώντας την προς τις κερκίδες. Οι διαιτητές του αγώνα του έδειξαν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια αποβάλλοντάς τον, ενώ η υπόθεση είχε και συνέχεια από την ίδια την Λίγκα.

Όπως είχε γίνει και σε αντίστοιχη περίπτωση με τον Κέβιν Ντουράντ, το ΝΒΑ δεν μπόρεσε να αφήσει ατιμώρητη αυτή την πράξη και επέβαλε πρόστιμο στον Πορζίνγκις ύψους 15.000 δολαρίων προκειμένου να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο.

