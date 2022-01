O Kρίσταπς Πορζίνγκις δεν συγκράτησε την ψυχραιμία του κόντρα στους Ουόριορς.

Ο Λετονός δεν μπόρεσε να πιάσει τη μπάλα μετά από πάσα του Μπράνσον και την έβγαλε εκτός. Αμέσως μετά έδειξε τον εκνευρισμό και κλώτσησε τη μπάλα. Φυσικά οι διαιτητές δεν του χαρίστηκαν και τον απέβαλαν, με τον Κρίσταπς Πορζίνγκις να δείχνει τα νεύρα του και όταν αποχωρούσε από το παρκέ.

Δείτε τι έγινε στο ματς των Μάβερικς με τους Ουόριορς, όπου επικράτησαν οι πολεμιστές

KP got ejected after kicking the ball 😳 pic.twitter.com/naV9auyaf9