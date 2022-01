Ο Κέντρικ Πέρκινς πέταξε... την βόμβα για τον Τζέιμς Χάρντεν και το μέλλον του στο ΝΒΑ φέρνοντάς τον ένα βήμα πιο κοντά στους Σίξερς με βάση τις πληροφορίες του.

Δίχως τέλος τα σενάρια για τον Τζέιμς Χάρντεν παρά το γεγονός πως εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ το συμβόλαιό του με τους Νετς και αγωνίζεται κανονικά στην ομάδα. Το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένεται να προστεθεί στα ονόματα των free agents, και επειδή δεν μοιάζει ικανοποιημένος από τα όσα βιώνει στο Μπρούκλιν, φαίνεται πολύ δύσκολη η παρουσία του στην ομάδα για τρίτη σεζόν.

Πρόσφατα δημοσιεύματα, τον ήθελαν να γίνεται ο Νο1 στόχος των Σίξερς χρησιμοποιώντας τον Μπεν Σίμονς σε συμφωνία sign and trade προκειμένου να τον αποκτήσουν. Αργότερα, άλλα στοιχεία ανέφεραν πως ο Χάρντεν είναι δυσαρεστημένος και από την κατάσταση με τον Καϊρί Ίρβινγκ που δεν είναι μόνιμα διαθέσιμος για τους Big Three και θα εξαντλήσει τα ενδεχόμενα αποχώρησής του εξετάζοντας όλες του τις προτάσεις.

Ο πρώην ΝΒΑer και νυν αναλυτής του ESPN, Κέντρικ Πέρκινς, φέρνει ξανά στο προσκήνιο την περίπτωση της Φιλαδέλφεια και τους Σίξερς. Μιλώντας σε εκπομπή, αποκάλυψε πως το στρατόπεδο του Χάρντεν είχε ήδη επαφή με την ομάδα λέγοντάς τους πως: «Θέλουμε να έρθει να παίξει με τον Εμπίντ του χρόνου».

“Now, James Harden’s camp was telling people in Philly ‘we want to come play with Embiid next year’”….. perk bomb…. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/41EsjVdG0p