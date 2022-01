Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν φαίνεται να απολαμβάνει την ζωή του στο Μπρούκλιν και είναι διατεθειμένος να αναζητήσει τον νέο του σταθμό το καλοκαίρι.

Οι μετακινήσεις του καλοκαιριού αναμένεται να έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στις συζητήσεις των free agents πρόκειται να προστεθεί και το όνομα του Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος δεν μοιάζει ικανοποιημένος από τα όσα βιώνει στους Νετς και προς στιγμήν φαίνεται πολύ δύσκολη η παρουσία του στην ομάδα για τρίτη σεζόν.

Πρόσφατα δημοσιεύματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μάλιστα, τον ήθελαν να γίνεται ο Νο1 στόχος των Σίξερς χρησιμοποιώντας τον Μπεν Σίμονς σε συμφωνία sign and trade προκειμένου να τον αποκτήσουν.

Τα νέα δεδομένα, έρχονται από το Bleacher Report και αναφέρουν πως ο Τζέιμς Χάρντεν βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην πόρτα εξόδου των Νετς, έχοντας εκφράσει και την δυσαρέσκειά του για το ζήτημα του Καϊρί Ίρβινγκ που όντας ανεμβολίαστος δεν μπορεί να είναι σε μόνιμη βάση διαθέσιμος για τους Big Three.

Ο «Μούσιας» , λοιπόν, θα εξαντλήσει τις επιλογές του το ερχόμενο καλοκαίρι για μία ενδεχόμενη μεταγραφή ακόμα και αν οι εξελίξεις τον οδηγήσουν πάλι στο Μπρούκλιν.

James Harden has not enjoyed living in Brooklyn and has voiced his frustrations regarding Kyrie Irving's part-time playing status, per B/R's @JakeLFischer



Harden has made it clear he intends to test out free agency even if it leads him back to the Nets pic.twitter.com/7bhI9QnGkO