Η trade deadline είναι στις 10 Φλεβάρη και ο Μπεν Σίμονς που έχει ζητήσει ανταλλαγή εδώ και μήνες και δεν έχει παίξει λεπτό φέτος στους Σίξερς, παραμένει στην Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με το Athletic, ο πρόεδρος της ομάδας, Ντάριλ Μόρεϊ έχει στρέψει την προσοχή του στην απόκτηση του Τζέιμς Χάρντεν το καλοκαίρι. Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι Σίξερς προτιμούν να περιμένουν μέχρι το καλοκαίρι για να κυνηγήσουν τον Χάρντεν ή κάποιον άλλο superstar στην offseason, χρησιμοποιώντας τον Αυστραλό γκαρντ σε συμφωνία sign and trade από το να τον παραχωρήσουν με ανταλλαγή μέχρι το trade deadline.

To συμβόλαιο του Μούσια με τους Νετς λήγει το καλοκαίρι του 2023, τότε που θα είναι unrestricted free agent, ενώ για την επόμενη σεζόν (2022-23) έχει να λαμβάνει 47,3 εκατ. δολάρια.

Πως θα σας φαινόταν τα δίδυμα Εμπίντ-Χάρντεν στους Σίξερς και η τριάδα Ίρβινγκ-Σίμονς-Ντουράντ στους Νετς;

