Oι Κλίπερς λατρεύουν να επιστρέφουν από μεγάλες διαφορές και το έκαναν και κόντρα στους Ουίζαρντς.

Ποτέ δεν πρέπει να υποτιμάς τους Κλίπερς, όταν τους νικάς με μεγάλη διαφορά κατά τη διάρκεια του ματς. Ειδικά φέτος αυτό απαγορεύεται. Η ομάδα του Λου δείχνει πολύ σκληρή για να πεθάνει. Κόντρα στους Ουίζαρντς γύρισε από το -35 και με φοβερό... τετράποντο του Κενάρντ πήρε το θρίλερ.

Όμως δεν είναι η μοναδική φορά φέτος που κάνει τρελή ανατροπή. Επέστρεψε από το -25 και επικράτησε των Νάγκετς, ενώ γύρισε από το -24 απέναντι στους Σίξερς.

Έτσι έγινε η πρώτη ομάδα την τελευταία 25ετία με τρεις ανατροπές από το -24 σε μια σεζόν. Και όλα αυτά σε διάστημα δύο εβδομάδων.

First team in the last 25 years to pull off three 24+ point comebacks in one season. And they did it in two weeks



