Κλίπερς: Αν αποτύχουν για τον Αντετοκούνμπο, θα πάνε για Τζέιλεν Μπράουν
Ο δημοσιογράφος Τζέικ Φίσερ, είχε τονίσει πως οι Μπακς λειτουργούν σαν να περιμένουν να έχουν την 13η επιλογή στο draft, κάτι που βάζει στην... κουβέντα τους Χιτ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο Το Μαϊάμι έχει αυτή τη στιγμή την 13η επιλογή.
Ο ίδιος λίγες ώρες μετά ανέφερε πως η Μινεσότα έχει έρθει ξανά σε επαφή με το Μιλγουόκι για να διερευνήσει τις προϋποθέσεις μιας πιθανής συνεργασίας ανάμεσα στον Αντετοκούνμπο και τον Έντουαρντς.
Και οι φήμες για τον Έλληνα σταρ δεν σταματούν. Σύμφωνα με τον insider της λίγκας, Mike Scotto, οι Κλίπερς ενδιαφέρονται για τον Τζέιλεν Μπράουν και θα μπορούσαν να βάλουν στο τραπέζι το Νο. 5 στο draft και μια unprotected επιλογή πρώτου γύρου, αν δεν καταφέρουν να πάρουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο σταρ των Μπακς είναι ίσως το πιο καυτό όνομα αυτή τη στιγμή λόγω του status του στους Μπακς και αναμένεται μάχη για το ποιος θα καταφέρει να τον αποκτήσει. Ο Γιάννης φέτος κατέγραψε μέσο όρο 27,6 πόντους, 9,8 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ σε 36 παιχνίδια που αγωνίστηκε.
The Clippers are interested in Jaylen Brown and could dangle the No. 5 overall pick and a 2029 unprotected 1st-round pick if they strike out on Giannis. (@MikeAScotto)— Legion Hoops (@LegionHoops) June 21, 2026
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