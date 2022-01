Σε ένα τρελό ματς, οι αλύγιστοι Κλίπερς επέστρεψαν από το -35 κόντρα στους Ουίζαρντς και τελικά επικράτησαν με 116-115 χάρη σε buzzer beater... τετράποντο του clutch Κενάρντ.

Απίστευτα πράγματα έγιναν στην αναμέτρηση των Κλίπερς με τους Ουίζαρντς. Η ομάδα του Λος Άντζελες βρέθηκε να χάνει ακόμα και με 35 πόντους.

Παρόλο αυτά δεν τα παράτησε και έριξε τη διαφορά στους 8 (113-105) στα 37 δευτερόλεπτα. Εκεί ήρθαν τα πάνω κάτω και με τρίποντο του Κενάρντ μείωσε σε 115-112 στα 9 δεύτερα. Φυσικά είχαμε κι άλλο... δράμα στο έργο, με τον Κενάρντ να πετυχαίνει τρίποντο και φάουλ για το 116-115 στα 2 δευτερόλεπτα σε μια αδιανόητη ανατροπή.

Για τους νικητές που πήγαν στο 24-25, ο Κόφι είχε 29 πόντους και ο Κενάρντ 25, ενώ στον αντίποδα για τους πρωτευουσιάνους (23-25), ο Μπιλ μέτρησε 23 πόντους και ο Κούζμα 19 με 12 ριμπάουντ.

LUKE KENNARD AND-1 THREE POINTER 😱



CLIPPERS COMEBACK FROM DOWN 35 TO GET THE W pic.twitter.com/6IevCodxrr